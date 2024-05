Postings zu Naarn „Kampf um größere Opferrolle“

Mit den Worten „Heute habe ich die Kraft gefunden, um mich hier über diesen dramatischen Unfall zu äußern“ beginnt die ehemalige Hundehalterin ihren ersten öffentlichen Brief, den sie auf Facebook gepostet hat. Am 2. Oktober des vergangenen Jahres hatten ihre drei American Staffordshire Terrier Joggerin Herta A. (60) buchstäblich zerfleischt. Doch die Tote und ihre Angehörigen seien nicht die einzigen Opfer, wie es in der Stellungnahme weiter heißt: „Nicht nur die Hinterbliebenen, auch wir gingen durch die Hölle!“