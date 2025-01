Autofahrer standen in Linz fast zwei Tage im Stau

Nur in Innsbruck steht man weniger

Im Jahr 2024 verbrachten Autofahrer in Linz insgesamt einen Tag und 20 Stunden im Stau. Lästig ist das tägliche „Stoßstange an Stoßstange“-Rollen natürlich, aber im Vergleich zu anderen österreichischen Städten ist das fast ein Klacks. Denn außer in Innsbruck (30 Stunden) braucht man etwa in Salzburg (78 Stunden) und Graz (86 Stunden) ein viel dickeres Nervenkostüm als bei uns. Von den Wienern gar nicht zu reden – sie standen fast vier Tage (95 Stunden) Stoßstange an Stoßstange. Der schlimmste Stau war übrigens am 1. Oktober – da gab’s die Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof.