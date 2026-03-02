Vorteilswelt
Wirbel um Gesicht

Alexis Stone behauptet, er war Jim Carrey

Society International
02.03.2026 15:04
Ehren-César für Jim Carrey – doch ein Make-up-Künstler behauptet plötzlich, er habe den Star ...
Ehren-César für Jim Carrey – doch ein Make-up-Künstler behauptet plötzlich, er habe den Star ersetzt. Die Gerüchte werden klar zurückgewiesen, im Netz kocht die Debatte trotzdem hoch.(Bild: AP/Thomas Padilla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Bilder von den César Awards 2026 in Paris gingen um die Welt – und lösten bizarre Spekulationen aus. War der Mann auf der Bühne wirklich Jim Carrey? Oder steckte jemand anderes hinter dem veränderten Gesicht des Hollywood-Stars?

Auslöser des Wirbels: Der britische Make-up-Künstler Alexis Stone veröffentlichte nach der Preisverleihung auf Instagram Fotos einer hyperrealistischen Maske, künstlicher Zähne und Perücke – mit der provokanten Bildunterschrift, er sei „als Jim Carrey in Paris“ unterwegs gewesen.

Fans, die Carreys ungewohnt glatte Haut und veränderte Gesichtszüge bemerkt hatten, fühlten sich bestätigt. In sozialen Netzwerken kursierten plötzlich absurde Theorien über Doppelgänger oder gar Klone.

Mit diesem Posting – siehe Bild drei im Karussell – löste Alexis Stone die Spekulationen aus:

Zweifel an der Story
Doch schnell mehrten sich die Zweifel. Carrey hielt seine emotionale Dankesrede fließend auf Französisch – mit exakt jener überdrehten, extrem beweglichen Mimik, die ihn seit Filmen wie „The Mask“ und „The Truman“ Show weltberühmt gemacht hat.

Branchenkenner halten es für nahezu ausgeschlossen, dass eine Prothesenmaske eine derart präzise Gesichtsdynamik ermöglicht hätte.

Jim Carrey bei seiner ...
Jim Carrey bei seiner ...(Bild: AP/Aurelien Morissard)
... Dankesrede.
... Dankesrede.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

„Variety“ stellt klar: Kein Doppelgänger
Das US-Branchenblatt „Variety“ berichtet nun: Carreys Auftritt war authentisch.

Grégory Caulier, Generaldelegierter der César-Akademie, bezeichnete die Gerüchte als „Nicht-Thema“. Der Besuch des Schauspielers sei seit Monaten geplant gewesen. Carrey habe seine komplette Rede monatelang auf Französisch einstudiert und sich sogar bei einzelnen Wörtern nach der korrekten Aussprache erkundigt.

Der Star reiste mit Partnerin, Tochter, Enkel, engen Freunden und seinem langjährigen Publizisten an. Auch Regisseur Michel Gondry, mit dem Carrey mehrfach gearbeitet hat, war vor Ort.

Lesen Sie auch:
Jim Carrey wurde bei Der Ehren-César ging in Paris an den kanadisch-amerikanischen Schauspieler, ...
Kaum wiederzuerkennen
Jim Carrey schockt Fans mit völlig neuem Look
27.02.2026

Emotionaler Moment in Paris
Bei der Gala erhielt Carrey den Ehren-César – als Nachfolger von Julia Roberts. In seiner Rede sprach er über seine französischen Vorfahren und ehrte seinen Vater Percy Joseph Carrey als „lustigsten Mann, den ich je kannte“.

Laut „Variety“ zeigen die wilden Spekulationen vor allem eines: Die Faszination für Jim Carreys Gesicht – und seine unverwechselbare Mimik – ist auch Jahrzehnte nach seinen größten Kinoerfolgen ungebrochen.

Society International
02.03.2026
