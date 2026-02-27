Jim Carrey schockt Fans mit völlig neuem Look

Die letzten Jahre waren für Jim Carrey alles andere als leicht. Kontroversen, Schlagzeilen, bittere Vorwürfe rund um den Tod seiner früheren Partnerin – dazu immer wieder irritierende Interviews, die Fans ratlos zurückließen.

Umso bemerkenswerter, dass er nun nach Frankreich gereist ist und bei der 51. Verleihung der César-Filmpreise in Paris einen seltenen öffentlichen Auftritt hingelegt hat. Der 64‑jährige Schauspieler, der sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, wurde mit einem Ehren-César für sein Lebenswerk ausgezeichnet.