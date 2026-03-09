Schüsse auf die Villa von Musik-Superstar Rihanna

WM-Boykott des ÖFB-Teams? Pröll spricht Klartext
Großer Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles ist geschossen worden – während die 38-Jährige daheim war!
Die gute Nachricht: Es sei niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Rihanna kam mit dem Schrecken davon.
Frau wurde festgenommen
Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.
Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei gemeinsame Kinder.
