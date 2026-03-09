Vorteilswelt
Sängerin war daheim!

Schüsse auf die Villa von Musik-Superstar Rihanna

Society International
09.03.2026 08:01
Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles wurde am Sonntagnachmittag ...
Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles wurde am Sonntagnachmittag geschossen – während sie daheim war!
krone.at
Von krone.at

Großer Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles ist geschossen worden – während die 38-Jährige daheim war!

Die gute Nachricht: Es sei niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Rihanna kam mit dem Schrecken davon.

Frau wurde festgenommen
Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Verletzt wurde niemand, Rihanna kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei verhaftete nach der ...
Verletzt wurde niemand, Rihanna kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei verhaftete nach der Attacke eine etwa 30-jährige Frau.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

