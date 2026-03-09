Schüsse auf die Villa von Musik-Superstar Rihanna

Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles wurde am Sonntagnachmittag geschossen – während sie daheim war! Fotos Polizei und Absperrungen vor dem Anwesen des Musik-Superstars. (Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman, Viennareport)