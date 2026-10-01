Was „Österreichs bestes Wellnesshotel“ ausmacht

Dementsprechend hoch bewertet werden Podestplätze in dem Ranking. Dort ist prominent auch ein Tiroler Betrieb vertreten. Das beste Wellnesshotel Österreichs ist demnach das Alpenresort Schwarz in Mieming. Bereits im Vorjahr erhielt das Haus diese Auszeichnung. „Umfang und Qualität der Spa- und Wellnessangebote, verbunden mit außergewöhnlich hoher Gästezufriedenheit, machen den Traditionsbetrieb zu einem Vorzeigehaus der Branche“, heißt es in der Würdigung. Seit Generationen wird das 5-Sterne-Haus mit rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie toller Lage am Mieminger Sonnenplateau von der Familie Pirktl geführt.