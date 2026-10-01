Was „Österreichs bestes Wellnesshotel“ ausmacht

Kundenbewertungen auf der einen Seite, Service und Ausstattung auf der anderen – das sind die Kriterien des Fachportals wellness-hotel.info für die Kür der besten 100 Wellnesshotels im Alpenraum. Der Sieg geht heuer nach Bayern. Österreichs bestes Haus steht in Tirol.
Mit rund einer Million Nutzerinnen und Nutzern zählt das Fachportal wellness-hotel.info zu den führenden heimischen Informationsquellen für Erholungssuchende. Mehr als 1700 Wellnesshotels – überwiegend aus dem Alpenraum – sind hier gelistet. Zum sechsten Mal kürte das Portal nun die Top 100. „Die Redaktion recherchiert wellnessbezogene Service- und Ausstattungsmerkmale der Hotels und kombiniert diese mit der Gästezufriedenheit aus drei großen Bewertungsportalen sowie der eigenen Plattform“, wird erklärt und betont, dass marketinggesteuerte oder gekaufte Bewertungen herausgerechnet werden können.
Dementsprechend hoch bewertet werden Podestplätze in dem Ranking. Dort ist prominent auch ein Tiroler Betrieb vertreten. Das beste Wellnesshotel Österreichs ist demnach das Alpenresort Schwarz in Mieming. Bereits im Vorjahr erhielt das Haus diese Auszeichnung. „Umfang und Qualität der Spa- und Wellnessangebote, verbunden mit außergewöhnlich hoher Gästezufriedenheit, machen den Traditionsbetrieb zu einem Vorzeigehaus der Branche“, heißt es in der Würdigung. Seit Generationen wird das 5-Sterne-Haus mit rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie toller Lage am Mieminger Sonnenplateau von der Familie Pirktl geführt.
Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt.
Christoph Reichl, Redaktionsleiter wellness-hotel.info
Im Verbund der Top 3 Wellnesshotels muss sich das Alpenresort Schwarz im aktuellen Ranking nur dem Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach (Bayern) geschlagen geben. Auf Platz drei liegt das Lake Spa Hotel Seeleiten in Kaltern (Südtirol). Tirolweit finden sich insgesamt 17 Betriebe in den Top 100 und insgesamt 38 Häuser aus Österreich. „Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt“, sagt Christoph Reichl, Redaktionsleiter von wellness-hotel.info. „Entscheidend ist das Gesamtkonzept: Durchdachte Ruhebereiche, hochwertige Kulinarik und qualitätsvolle Spa-Anwendungen tragen wesentlich zu einem erholsamen Aufenthalt bei.“
Das Portal wellness-hotel.info umfasst laut eigenen Angaben unter anderem 597 Wellnesshotels in Österreich, 576 in Deutschland und 290 in Italien. Das Team um Gründer und Geschäftsführer Erwin Oberascher betreibt zahlreiche Hotelplattformen, auf denen rund 15.000 Hotels vertreten sind.
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