Die alte FPÖ-Liebe zu Russland rostet nicht

Die engen Bande zu Russland haben Heinz-Christian Strache auf Ibiza zu Fall gebracht. Ein Grund, der Großmacht abzuschwören? Mitnichten: Sein erstes TV-Interview nach dem Absturz gab der Freiheitliche ausgerechnet dem Kreml-Kanal. Ein Experte erklärt, was die FPÖ an Russland so liebt - und umgekehrt.