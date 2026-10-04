Tribute an John Lennon im Wiener Stadtsaal

Mit von der Partie bei der Reise durch die Welt der Musik von John Lennon ist heuer u.a. Andi Baum, der Ende der 1980er-Jahre mit Songs wie „Slow Down“ und „Still Remember Yvonne“ Charterfolge feiern konnte. Außerdem treten bei „re:IMAGINE - The Music of John Lennon“ Martin Spengler, der mit seiner Band ein fester Bestandteil der Wiener Musikszene ist, sowie Jahson The Scientist, ein aus London stammender Rapper und Musiker, auf. Zu hören sein werden Beatles-Klassiker sowie Material aus Lennons Solo-Karriere.