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„re:IMAGINE“

Tribute an John Lennon im Wiener Stadtsaal

Musik
04.10.2026 10:00
Die Mitglieder der österreichischen Tribute-Band sind allesamt hochkarätige MusikerInnen.
Die Mitglieder der österreichischen Tribute-Band sind allesamt hochkarätige MusikerInnen.(Bild: Georg Cizek-Graf)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Am 9. Oktober würde die 1980 in New York ermordete Beatles-Legende John Lennon ihren 86. Geburtstag feiern. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der heimischen Musikszene ehren ihn und sein musikalisches Vermächtnis daher an diesem Tag – zum mittlerweile siebenten Mal – mit einem Tribute-Konzert im Wiener Stadtsaal.

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kmm

Mit von der Partie bei der Reise durch die Welt der Musik von John Lennon ist heuer u.a. Andi Baum, der Ende der 1980er-Jahre mit Songs wie „Slow Down“ und „Still Remember Yvonne“ Charterfolge feiern konnte. Außerdem treten bei „re:IMAGINE - The Music of John Lennon“ Martin Spengler, der mit seiner Band ein fester Bestandteil der Wiener Musikszene ist, sowie Jahson The Scientist, ein aus London stammender Rapper und Musiker, auf. Zu hören sein werden Beatles-Klassiker sowie Material aus Lennons Solo-Karriere.

Begleitet werden sie von einer sechsköpfigen Formation rund um Bandleader, Sänger und Schlagzeuger Robin Gillard. Die Mitglieder der österreichischen Tribute-Band sind allesamt hochkarätige MusikerInnen, die im Laufe ihrer Karrieren mit zahlreichen heimischen und internationalen Acts wie Heather Nova, Hubert von Goisern, KT Tunstall, Opus, Brian May, Erwin Steinhauer, Georg Danzer, Richard Ashcroft, Wilfried, David Garrett, Hans Theessink und Stefanie Werger zusammengearbeitet haben.

Die Band:

Ramona Kasheer – Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug
Arnulf Barrable-Lindner – Bass, Cello, Gesang
Alex Gantz – E-Gitarre
Martin Payr – Keyboards
Jürgen Mitterlehner – Saxofon, Percussion, Gesang
Robin Gillard – Schlagzeug, Gesang, Bandleader


Informationen und Karten für die Veranstaltung am 9. Oktober (Beginn ist um 19.30 Uhr) gibt es unter www.stadtsaal.com. Ein Abend, den man sich – vor allem als Fan der Musik von John Lennon – auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

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