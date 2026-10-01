Ewald Pfleger: Huldigung der Opus-Pop-Legende

In Österreich kennt die Geschichte mittlerweile jedes Kind, das sich für Popmusik interessiert – aus einem ersten Aufflackern einer Idee im Urlaub am Strand von Ibiza wurde mit „Live Is Life“ der wohl größte Song der heimischen Musikhistorie. Vom Erfolg dieser von Opus-Mastermind Ewald Pfleger geschriebenen Nummer können heute die Familien einer kompletten Band gut leben. In der durchaus gelungenen Doku „Ewald Pfleger & Friends“ (23.05 Uhr, ORF III) wird die einzigartige Geschichte rund um den Song im Gespräch zwischen Pfleger und Autor Uli Brée noch einmal rekapituliert.