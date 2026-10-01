Ewald Pfleger: Huldigung der Opus-Pop-Legende

Mit dem Lied „Live Is Life“ schrieben Opus nicht nur österreichische Musikgeschichte. Songwriter und Mastermind Ewald Pflegers Top-Karriere wird in einer Dokumentation (23.05 Uhr, ORF III) noch einmal detailgenau beleuchtet und in Interview- und Liveform nachgezeichnet.
In Österreich kennt die Geschichte mittlerweile jedes Kind, das sich für Popmusik interessiert – aus einem ersten Aufflackern einer Idee im Urlaub am Strand von Ibiza wurde mit „Live Is Life“ der wohl größte Song der heimischen Musikhistorie. Vom Erfolg dieser von Opus-Mastermind Ewald Pfleger geschriebenen Nummer können heute die Familien einer kompletten Band gut leben. In der durchaus gelungenen Doku „Ewald Pfleger & Friends“ (23.05 Uhr, ORF III) wird die einzigartige Geschichte rund um den Song im Gespräch zwischen Pfleger und Autor Uli Brée noch einmal rekapituliert.
In humorigen Interviewsequenzen sprechen die beiden in Pflegers Studio im steirischen Judendorf aber nicht nur über den Welterfolg von Opus, sondern auch über abenteuerliche Konzertreisen nach Russland und warum die burgenländische Band ihr frühes Geld lieber in einen Geschirrspüler, statt in Drogen steckte.
Ewald Pfleger (*1955 in Ollersdorf) war 1973 Mitbegründer von Opus und ist der Hauptsongwriter der Combo. Seit 1978 lebt er mit Frau Andrea und später mit Sohn Paul in Graz. 1993 eröffnete er im angrenzenden Judendorf sein Recorder Music Studio. 2025 erschien seine Autobiografie, sein aktuelles Studioalbum trägt den Namen „The Celebration“.
Live bekommt man direkt aus dem Studio Lieder von Pflegers neuem Album „The Celebration“ mit seiner Opus-Band, den Schick Sisters und Pflegers Sohn Paul zu hören, den beim Lesen der Biografie seines Vaters tatsächlich noch so manch unbekannte Facetten eröffnet wurden. Als Fan und Interessierter hätte man sich noch ein bisschen mehr Hintergrundfakten und seltenere Infos zu Pflegers öffentlich viel zu wenig ausgeleuchteter Karriere und seinem Leben gewünscht.
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