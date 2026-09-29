Wolf tötet sechs Schafe, viele weitere vermisst

Der Wolf treibt weiterhin sein Unwesen auf Tirols Almen. Das beweist ein Rissereignis in Matrei in Osttirol. Sechs Schafe fielen dem Beutegreifer zum Opfer, zahlreiche weitere werden vermisst. Folglich wurde vom Land eine Abschussverordnung erlassen.
Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurden auf einer Alm in Matrei insgesamt sechs tote sowie drei schwer verletzte Schafe aufgefunden, gleichzeitig gelten zahlreiche weitere als vermisst. „Nach der Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, hieß es in einer Aussendung des Landes am Dienstagnachmittag.
Jägerschaft informiert
Einmal mehr erließ die Tiroler Landesregierung für das betroffene Gebiet eine Abschussverordnung, die bis zum 31. Oktober gilt. Die Jägerschaft sei schon informiert worden, hieß es weiter.
Gleichzeitig richtete das Land einen Appell, etwaige Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Formular des Landes zu melden.
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