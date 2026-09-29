Wolf tötet sechs Schafe, viele weitere vermisst

Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurden auf einer Alm in Matrei insgesamt sechs tote sowie drei schwer verletzte Schafe aufgefunden, gleichzeitig gelten zahlreiche weitere als vermisst. „Nach der Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, hieß es in einer Aussendung des Landes am Dienstagnachmittag.