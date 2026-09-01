Vier junge Wölfe im Tiroler Oberland nachgewiesen

Sichtungen sind weiter zu melden

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Für die weitere fachliche Beurteilung sind insbesondere Bildmaterial und genetisches Probenmaterial von Bedeutung. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.