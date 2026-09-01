Vier junge Wölfe im Tiroler Oberland nachgewiesen

Wie das Land Tirol bestätigt, wurden vergangenen Freitag vier junge Wölfe im Gemeindegebiet von Fiss gesichtet und fotografisch dokumentiert. Die Aufnahmen wurden nun geprüft. Somit wurde auch ein Wolfsrudel bestätigt.
Der Wolfsnachwuchs wurde im Gemeindegebiet von Fiss gesichtet. Damit, so das Land Tirol, ist eine Reproduktion von Wölfen bzw. ein Wolfsrudel im Bezirk Landeck für das Jahr 2026 bestätigt.
Im Rahmen eines Wolfsmonitorings wurden regelmäßig genetische Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigten, dass bereits im Jahr 2025 ein Rudel im Paznaun aufhältig war.
Die Jägerschaft wurde ersucht, im betreffenden Gebiet nach geeignetem Probenmaterial, insbesondere Losungen, zu suchen.
Das Land Tirol
Ob es sich bei den vier Jungtieren nun um Nachwuchs dieses Rudels handelt, ist derzeit noch unklar. Für eine genetische Zuordnung liege dem Land aktuell noch kein geeignetes Probenmaterial vor.
Das Monitoring werde nun weiter intensiviert. „Die Jägerschaft wurde ersucht, im betreffenden Gebiet nach geeignetem Probenmaterial, insbesondere Losungen, zu suchen, entsprechende Funde zu melden und für weiterführende genetische Untersuchungen einzusammeln“, teilte das Land mit.
Bereits am 18. August wurde in Fließ ein Wolf von einer Wildkamera aufgenommen. Auf der Aufnahme war ein weiblicher Wolf mit einer erkennbaren Gesäugeleiste zu sehen. Dies deutete auf eine mögliche Reproduktion in diesem Gebiet hin.
Sichtungen sind weiter zu melden
Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Für die weitere fachliche Beurteilung sind insbesondere Bildmaterial und genetisches Probenmaterial von Bedeutung. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.
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