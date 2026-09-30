Auf den Spuren historischer Juwele der Unterwelt

Erstmals konnte man in der Waldviertler Altstadt von Waidhofen an der Thaya gebündelt in uralte Kellergewölbe des historischen Stadtkerns vorrücken. Die Besichtigung des kulturellen Erbes, das 14 Hausbesitzer nun der Allgemeinheit ermöglichten, birgt einiges an Geschichte und fördert einige Schätze zutage.
Eine einzigartige Veranstaltung gab es nun in der Waldviertler Stadt Waidhofen an der Thaya. Nach einer jahrzehntelang kursierenden Idee und immer wieder neuen Bemühungen, schaffte man es nun im Zentrum der Altstadt, dass 14 Hausbesitzer ihren Zugang zu ihren historisch wertvollen Kellern an einem Tag ermöglichen.
700 Gäste folgten der Einladung des Vereins Kulturplattform Waidhofen. Bevor man zu den „Kellerblicken“ kam, begrüßte Stadtchef Josef Ramharter die Gäste und wissenschaftliche Arbeiten zu dem damals teils verbundenen Kellersystem im Zentrum wurden präsentiert. Die jeweiligen Besitzer führten die Gäste auf Wunsch durch das kulturelle Erbe der Stadt, wo sich auch historische Schätze, wie eine Kanonenkugel aus dem 30-jährigen Krieg und vieles mehr fanden.
Erfolg lässt auf Fortsetzung hoffen
Initiator Bernhard Mahringer hofft nach dem großen Erfolg der Veranstaltung auf eine Fortsetzung: „In der Unterwelt Waidhofens gewinnt man unersetzliche sensorische Eindrücke: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtverhältnisse bis hin zu unterschiedlichen Gesteinsoberflächen. Und sie hat jede Menge Geschichte zu erzählen!“
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