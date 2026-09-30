Auf den Spuren historischer Juwele der Unterwelt

700 Gäste folgten der Einladung des Vereins Kulturplattform Waidhofen. Bevor man zu den „Kellerblicken“ kam, begrüßte Stadtchef Josef Ramharter die Gäste und wissenschaftliche Arbeiten zu dem damals teils verbundenen Kellersystem im Zentrum wurden präsentiert. Die jeweiligen Besitzer führten die Gäste auf Wunsch durch das kulturelle Erbe der Stadt, wo sich auch historische Schätze, wie eine Kanonenkugel aus dem 30-jährigen Krieg und vieles mehr fanden.