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Mit 6-köpfigem Beirat

FC Wacker Innsbruck holt die Wirtschaft ins Boot

Tirol
29.09.2026 19:30
Der FC Wacker Innsbruck hat einen Strategie- und Wirtschaftsbeirat ins Leben gerufen, dem sechs ...
Der FC Wacker Innsbruck hat einen Strategie- und Wirtschaftsbeirat ins Leben gerufen, dem sechs namhafte Unterstüzer angehören.(Bild: GEPA pictures / Daniel Schoenherr)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der FC Wacker Innsbruck hat einen Strategie- und Wirtschaftsbeirat mit namhaften Unterstützern ins Leben gerufen. Es handelt sich um ein unabhängiges, beratendes Gremium aus erfahrenen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.

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Mit einem Strategie- und Wirtschaftsbeirat holt der FC Wacker Innsbruck die Tiroler Wirtschaft ins Boot. Er unterstützt die Geschäftsführung sowie den Vorstand des Vereins durch Expertise, Erfahrung und Netzwerk bei wichtigen strategischen Entscheidungen und agiert dabei als aktiver Sparringspartner und Botschafter.

Die Mitglieder des Beirats

  • Roland Hebbel – Geschäftsführer der Steinbacher Dämmstoff GmbH
  • Manfred Pletzer -geschäftsführender Gesellschafter der Pletzer Gruppe
  • Nico Schoenecker – Geschäftsführer der Autobus Oberbayern-Gruppe
  • Peter Seiwald – Abgeordneter zum Tiroler Landtag, Geschäftsführer der SOFTCON GmbH
  • Hubert Siller – Professor und Leiter des MCI Tourismus
  • Gerald Unterberger – geschäftsführender Gesellschafter der Unterberger Gruppe

Mit dieser Zusammensetzung sei der Beirat „breit und hochrangig in der heimischen Wirtschaft sowie in den Nachbarländern verankert und vereint fundierte Expertise aus Wirtschaft und Politik“, heißt es in einer Aussendung.

Zitat Icon

Der eingeschlagene Weg des FC Wacker Innsbruck steht auf soliden Beinen und ist durch die Kooperation mit LAFC und FC Bayern sehr erfolgsversprechend.

Manfred Pletzer

Klare Geschäftsordnung regelt Arbeitsweise
Eine klare Geschäftsordnung regelt die Arbeitsweise des Gremiums, das quartalsweise zusammentritt und darüber hinaus regelmäßig zu relevanten strategischen Themen im Austausch stehen wird. Manfred Pletzer wird als Sprecher des Beirats agieren. 

Zitat Icon

Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Strategie- und Wirtschaftsbeirat ein so hochkarätig besetztes Gremium für den FC Wacker Innsbruck gewinnen konnten.

Hannes Rauch

Sportlich wie organisatorisch stehen beim FC Wacker Innsbruck aktuell besonders dichte Wochen bevor: Mit mehreren wichtigen Heimspielen im Oktober liegt der Fokus zunächst klar auf dem sportlichen Geschehen.

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Parallel dazu nimmt der Strategie- und Wirtschaftsbeirat in dieser Zeit seine Arbeit auf. Im Anschluss an die Oktober-Spiele wird der Klub weitere Informationen zur zukünftigen, noch engeren Zusammenarbeit mit der Tiroler Wirtschaft teilen.

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