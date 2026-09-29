FC Wacker Innsbruck holt die Wirtschaft ins Boot

Mit einem Strategie- und Wirtschaftsbeirat holt der FC Wacker Innsbruck die Tiroler Wirtschaft ins Boot. Er unterstützt die Geschäftsführung sowie den Vorstand des Vereins durch Expertise, Erfahrung und Netzwerk bei wichtigen strategischen Entscheidungen und agiert dabei als aktiver Sparringspartner und Botschafter.