Wacker-Präsident privat: „Das hat mich verändert“

Nach dem Aufstieg ist vor der nächsten Saison – es geht in der zweiten Bundesliga weiter. Kann der FC Wacker mit den Klubs mithalten?

Alles kann, nichts muss – wir wollen eine gute Rolle spielen, das heißt: Das Ziel ist, uns unter die ersten fünf Mannschaften hineinzuspielen. Einen Durchmarsch auf diesem Niveau kann man nicht planen. Es ist nun auch schwieriger, Spieler zu bekommen, weil zu viele Hechte im Karpfenteich schwimmen. Es sind finanzstarke Vereine, die sich mit uns matchen.