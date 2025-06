Die Gefahr im Ausland ausgebildeter Islam-Lehrer

IGGÖ: Viele „voll in Österreich sozialisiert“

In der IGGÖ wehrt man sich gegen derartige Zuschreibungen. Die Möglichkeit, Auslandsstudien in Österreich anerkennen zu lassen, sollte auch bei Religionslehrern „ohne jede Art der politischen Abwertung zur Kenntnis genommen werden“, betonte Carla Amina Baghajati, Leiterin des Schulamts der IGGÖ. Überhaupt finde sie es fragwürdig, im Ausland ausgebildete Personen prinzipiell als weniger geeignet darzustellen. Zudem seien viele dieser Lehrkräfte „voll in Österreich sozialisiert und Teil der Gesellschaft“. Dementsprechend seien sie auch in der Lage, an der Lebenswirklichkeit der Schüler in Österreich anzusetzen.