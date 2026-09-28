Illegales Straßenrennen? Rowdys sind Autos los

Ein Kräftemessen mit ihren PS-Boliden lieferten sich am späten Sonntagabend eine junge Frau (18) und ein 19-Jähriger in Innsbruck. Das Duo bretterte mit fast 140 km/h durch eine 60er-Zone. Die Tempobolzer konnten von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ihre Führerscheine sind die Teenager ebenfalls los.