Illegales Straßenrennen? Rowdys sind Autos los

Ein Kräftemessen mit ihren PS-Boliden lieferten sich am späten Sonntagabend eine junge Frau (18) und ein 19-Jähriger in Innsbruck. Das Duo bretterte mit fast 140 km/h durch eine 60er-Zone. Die Tempobolzer konnten von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ihre Führerscheine sind die Teenager ebenfalls los.
Gegen 23 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf Höhe der Mühlauer Brücke mehrere Pkw „mit auffälliger Fahrweise“, die in Richtung Osten unterwegs waren. Plötzlich hätten zwei nebeneinander fahrende Fahrzeuge massiv beschleunigt, wie es vonseiten der Ermittler heißt.
Fast 80 km/h zu schnell unterwegs
Die Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung auf. Dabei konnte sie bei beiden Pkw eine enorme Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit feststellen. Nach Abzug der Messtoleranz lagen die Fahrzeuge immer noch 76 km/h (!) über dem geltenden Tempolimit von 60 km/h.
Die Rowdys konnten schließlich gestoppt werden. Bei den angehaltenen Lenkern handelte es sich um einen 19-jährigen Österreicher und eine 18-jährige Österreicherin. Beide waren im Besitz eines Probeführerscheins. Betonung auf „waren“!
Autos und Führerscheine futsch
Die Polizei nahm beiden Lenkern den Führerschein ab. Zudem wurden die beiden Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Anzeigen folgen.
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