Parkinson-Rollstuhl aus Kostengründen abgelehnt

Ein Niederösterreicher wandte sich an die ÖGK, um ein teures, aber wegen seiner Parkinsonerkrankung sehr wichtiges Gerät, bewilligt zu bekommen. Das wurde abgelehnt. Ein Standardrollstuhl sollte reichen. Für Herrn M. unverständlich, sogar lebensbedrohend.
Michael M. aus Niederösterreich hat Parkinson und ist daher auf einen Rollstuhl angewiesen. Da er unter schweren Gangblockaden leidet, dem sogenannten „Freezing“, ist ein normaler Rollstuhl für ihn lebensgefährdend, weil er nicht über eine Reversbremse verfügt. Mit dieser Umkehrbremse bremst das Gerät automatisch, sobald die Griffe losgelassen werden. Also hat ihm sein Arzt einen speziellen Parkinson-Rollator verordnet. Dieser ist jedoch nicht billig.
Drei Mal abgelehnt
Also wandte sich der 58-Jährige an die ÖGK. Diese lehnte die Übernahme des Spezialgeräts ab, mit der Begründung, es sei zu teuer. Man bot ihm stattdessen ein billigeres Standardgerät an. „Das gefährdet meine Gesundheit und mein Leben“, meinte Herr M. und wandte sich in seiner Verzweiflung an die Ombudsfrau. Auf Anfrage, willigte die Gesundheitskasse doch noch ein und erklärte, dass es zu einem Missverständnis gekommen war. Echt? Bei dreimaliger Ablehnung?
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