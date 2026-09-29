Parkinson-Rollstuhl aus Kostengründen abgelehnt

Drei Mal abgelehnt

Also wandte sich der 58-Jährige an die ÖGK. Diese lehnte die Übernahme des Spezialgeräts ab, mit der Begründung, es sei zu teuer. Man bot ihm stattdessen ein billigeres Standardgerät an. „Das gefährdet meine Gesundheit und mein Leben“, meinte Herr M. und wandte sich in seiner Verzweiflung an die Ombudsfrau. Auf Anfrage, willigte die Gesundheitskasse doch noch ein und erklärte, dass es zu einem Missverständnis gekommen war. Echt? Bei dreimaliger Ablehnung?