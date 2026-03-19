Nach „40er“-Blamage nächster Streit um Tempolimit

3500 Besucher im Sommer

Kaum hat sich der Wirbel darüber gelegt, wird schon wieder über ein Tempolimit gestritten. Grund ist eine Abstimmung im nächsten Gemeinderat über die Rückkehr des „30ers“ auf der Dr.-Thomas-Straße vor dem Strandbad. Die Beschränkgung muss im Zuge des „40er“-Tohuwabohus neu verordnet werden. Sie soll, wie die Jahre davor, von 1. Mai bis 15. September von 8 bis 21 Uhr gelten. Ohne politischen Beschluss wäre sonst vor der Freizeitosase mit bis zu 3500 Besuchern Tempo 50 erlaubt.