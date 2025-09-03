„Vor den Schulen ganzjährig Tempo 30 einführen!“

Gemeinden können Tempo 30 leicht umsetzen

Die Verkehrssprecherin der Grünen, Dagmar Engl, wendet sich nun aber auch dezidiert an die Gemeinden: Diese hätten die Möglichkeit, insbesondere in der Nähe von Schulen, ganzjährig Tempo-30-Zonen einzuführen. Mit einer – noch von der damaligen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) – angestoßenen Reform der Straßenverkehrsordnung aus dem Vorjahr seien für die Gemeinden diesbezüglich viele Hürden weggefallen, sagt Engl. Tempo 30 sei „eine Maßnahme, die nun leicht umzusetzen ist und enorm viel bringt. Daher gilt mein Appell den Gemeinden, dieses Instrument zu nutzen“.