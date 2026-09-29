Biker mit Autist auf dem Sozius krachte gegen Auto

Von Sonne geblendet

Bereits tags zuvor war es im Waldviertel zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein Tscheche war mit seiner Maschine im Bezirk Zwettl auf der B 36 von Armschlag in Richtung Ottenschlag unterwegs, als ihm das herrliche Spätsommerwetter zum Verhängnis wurde. Als ihn nämlich in einer Kurve die Sonne blendete, leitete der Biker ein Bremsmanöver ein.