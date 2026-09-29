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Im Gegenverkehr

Biker mit Autist auf dem Sozius krachte gegen Auto

Niederösterreich
29.09.2026 11:00
Bei Ottenschlag wurde ein Biker von der Sonne geblendet und kollidierte mit einem Auto.
Bei Ottenschlag wurde ein Biker von der Sonne geblendet und kollidierte mit einem Auto.(Bild: FF Ottenschlag)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zwei schwere Unfälle mit insgesamt vier Verletzten überschatteten am Wochenende die ausklingende Motorrad-Saison im Waldviertel.  In beiden Fällen waren die biker auf die Gegenspur geraten.

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Mit einer Motorrad-Gruppe war ein 46-jähriger Weinviertler am Sonntag im Bezirk Horn unterwegs. Auf dem Sozius saß sein autistischer Sohn (15). Auf der Landesstraße zwischen Thunau am Kamp und Tautendorf geriet der Motorradfahrer in einer unübersichtlichen Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Pkw.

Über Pkw geschleudert
Durch die Wucht des Anpralls wurden der Biker und sein Sohn über den Wagen in einen angrenzen Wald geschleudert. Der Vater erlitt schwere Verletzungen. Der Jugendliche kam mit leichteren Blessuren davon, ebenso die Pkw-Lenkerin (44). Deren Schwester als Beifahrerin und die achtjährige Tochter auf dem Rücksitz blieben unverletzt.

Von Sonne geblendet
Bereits tags zuvor war es im Waldviertel zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein Tscheche war mit seiner Maschine im Bezirk Zwettl auf der B 36 von Armschlag in Richtung Ottenschlag unterwegs, als ihm das herrliche Spätsommerwetter zum Verhängnis wurde. Als ihn nämlich in einer Kurve die Sonne blendete, leitete der Biker ein Bremsmanöver ein.

Dadurch geriet er auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem Auto. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und daher mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Autoinsassen blieben unverletzt.

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