Der FBI-Chef, der seine Behörde zum Gespött macht

Mentor Donald Trump nennt ihn „verrückt“, seine eigenen Agenten halten ihn für eine Schande, peinliche Schlagzeilen produziert er am Fließband: FBI-Direktor Kash Patel fällt selbst innerhalb der Trump-Administration unangenehm auf. Wer ist der Mann, der die US-Bundespolizei zur Lachnummer verkommen lässt? Krone+ stellt ihn vor.
„Bring keine Schande über das Bureau“ – das ist der wichtigste Ratschlag, den junge FBI-Agenten seit jeher mit auf den Weg bekommen. Blöderweise sorgt seit Monaten ausgerechnet der Chef der wichtigsten US-Sicherheitsbehörde selbst, der Trump-Intimus Kash Patel, in schöner Regelmäßigkeit für peinliche Schlagzeilen. Unter der Führung des 45-Jährigen ist das FBI zum Gespött des Landes verkommen. Aus der für ihre Seriosität, Effizienz und Unabhängigkeit bekannten Bundespolizei ist der verlängerte Arm der Trump-Administration geworden, in der MAGA-Loyalität als einzige Währung gilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.