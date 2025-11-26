Der FBI-Chef, der seine Behörde zum Gespött macht

„Bring keine Schande über das Bureau“ – das ist der wichtigste Ratschlag, den junge FBI-Agenten seit jeher mit auf den Weg bekommen. Blöderweise sorgt seit Monaten ausgerechnet der Chef der wichtigsten US-Sicherheitsbehörde selbst, der Trump-Intimus Kash Patel, in schöner Regelmäßigkeit für peinliche Schlagzeilen. Unter der Führung des 45-Jährigen ist das FBI zum Gespött des Landes verkommen. Aus der für ihre Seriosität, Effizienz und Unabhängigkeit bekannten Bundespolizei ist der verlängerte Arm der Trump-Administration geworden, in der MAGA-Loyalität als einzige Währung gilt.