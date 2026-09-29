ÖVP-Festung verteidigt ihren Notarzt-Stützpunkt

D ie ÖVP hält am Gesundheitspakt 2040+ und den Plänen zur Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte im Landtag fest – die „Krone“ berichtete. In den Regionen wird jedoch der politische Druck immer größer. Jetzt fiel auch die tiefschwarze Festung Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha. Dort hält die ÖVP 17 von 29 Mandaten, 7 entfallen auf die SPÖ, drei auf die FPÖ und zwei auf die NEOS.