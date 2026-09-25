Zwischen ÖVP und SPÖ fliegen nur noch die Fetzen

Gegen Betten-Reduzierung

Den Sachverhalt zurecht rückte wenig später SPÖ-Gesundheitssprecher Rainer Spenger: „Die Behauptung des Abgeordneten Zauner ist schlicht falsch.“ Die SPÖ habe die Errichtung einer Akutgeriatrie in Waidhofen an der Ybbs bereits im August in der Landesregierung unterstützt. Diese Woche sei es im Regierungsbeschluss aber nicht nur um die neue Abteilung, sondern auch um die Reduzierung der Betten in der Internen Abteilung des Krankenhauses gegangen: „Dem können wir nicht zustimmen.“