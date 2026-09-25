Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dicke Luft im Landtag

Zwischen ÖVP und SPÖ fliegen nur noch die Fetzen

Niederösterreich
25.09.2026 18:00
Sven Hergovich (li.) geriet auch bei Abstimmung über das Spital Waidhfoen an der Ybbs ins Visier ...
Sven Hergovich (li.) geriet auch bei Abstimmung über das Spital Waidhfoen an der Ybbs ins Visier von Matthias Zauner (re.)(Bild: Krone KREATIV/Robert Herbst, SEPA.Media/Michael Indra, VPNÖ)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Die Landtagssitzung am Donnerstag zeigte es deutlich: Das Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ ist vor allem bei der Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+ komplett zerrüttet. Auf den Streit um die Zukunft der Notarzt-Stützpunkte folgte gleich die nächste ÖVP-Attacke auf den SPÖ-Landesparteivorsitzenden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

ÖVP und SPÖ kommen in der Gesundheitspolitik derzeit auf keinen gemeinsamen Kurs. Nach dem Streit um die Notarztversorgung ritt die ÖVP im Landtag gleich die nächste Attacke gegen SPÖ-Chef Sven Hergovich. Diesmal ging es um die zukünftige Entwicklung und Ausstattung des Landesklinikums in Waidhofen an der Ybbs.

Unterschiedlich abgestimmt?
Beim Beschluss über Investitionen für Akutgeriatrie und Augenambulanz im Spital in Waidhofen an der Ybbs habe der „SPÖ-Landtagsklub die Fehlentscheidung Hergovichs korrigiert und zugestimmt“, meldete ÖVP-Geschäftsführer Matthias Zauner. In der Landesregierung habe der SPÖ-Landesrat zuvor nämlich dagegen gestimmt. Zauner: „Inhaltlich scheint der SPÖ-Klub die Geisterfahrt des Parteivorsitzenden nicht mehr mitzutragen.“

Lesen Sie auch:
Kommt Niederösterreich mit weniger Notarzt-Stützpunkten aus? Dies eFrage sorgt für ...
Hitzige Wortgefechte
Notarzt-Streit im Landtag: Alle gegen Hergovich
24.09.2026

Gegen Betten-Reduzierung
Den Sachverhalt zurecht rückte wenig später SPÖ-Gesundheitssprecher Rainer Spenger: „Die Behauptung des Abgeordneten Zauner ist schlicht falsch.“ Die SPÖ habe die Errichtung einer Akutgeriatrie in Waidhofen an der Ybbs bereits im August in der Landesregierung unterstützt. Diese Woche sei es im Regierungsbeschluss aber nicht nur um die neue Abteilung, sondern auch um die Reduzierung der Betten in der Internen Abteilung des Krankenhauses gegangen: „Dem können wir nicht zustimmen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
25.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
146.422 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
90.450 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
82.935 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1204 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Kolumnen
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
1007 mal kommentiert
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf