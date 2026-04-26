Hochrisiko-Drogenkonsum bei Jugendlichen gestiegen

Erschreckend sei auch, dass die Klientinnen und Klienten im „Z6“ immer jünger werden: „Vor drei Jahren waren wir schockiert, als die ersten 14-Jährigen bei uns waren. Letztes Jahr waren dann die ersten Zwölfjährigen da.“ Auffallend sei zudem, dass überwiegend Mädchen betroffen seien. All jene, die im Vorjahr wegen intravenösen Konsums beraten wurden, seien weiblich gewesen, erzählte Jäger. Dies zeigt sich auch im Spital, großteils landen Mädchen wegen ihres Konsums dort, bestätigte Kapelari. „Je jünger, desto weiblicher“, fasste er zusammen. Burschen scheinen eine „bessere Kontrolle“ über ihren Konsum zu haben bzw. weniger oft die Drogen von anderen Personen verabreicht zu bekommen.