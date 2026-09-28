Semesterstart für 60.000 steirische Studenten

Die Stadt habe sehr viel „Charakter“, wie sie findet. Und da ihr erstes Wochenende gleich mit dem Aufsteirern-Fest zusammenfiel, bekam sie schon einen Einblick in die steirische Kulturlandschaft. Das war „so cool“, meint sie. Eigentlich wollte die 23-Jährige, die „Eco-Linguistics“ studiert und später einmal Umweltpädagogik in Museen machen möchte, ein Semester hier studieren – vielleicht wird es aber auch ein Jahr. „Meine Kurse klingen alle wirklich spannend“, freut sie sich auf den Uni-Start.

Finanziell schwere Zeiten

Bundesweit warnen Unis übrigens seit Monaten vor großen Lücken im Budget. Die Angst vor Kürzungen löste eine riesige Protestwelle aus. Grund ist die Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium für die Jahre 2028 bis 2030. Im Oktober soll das Budget fixiert werden, es bleibt spannend. Wir wünschen nun aber erst einmal allen „Studis“ einen erfolgreichen Semesterbeginn!