Hohe Luft und weiter Geist beim Philosophicum Lech

Opfer und Geister

Auch dieser Tage wurde im Bergdorf auf 1400 Metern wieder intensiv nachgedacht. Unter dem Motto „Betreutes Denken. Über die neue Lust an der Unmündigkeit“ drehte sich alles um die gesellschaftlichen Auswirkungen des technischen Fortschrittes. Der deutsche Philosoph Richard David Precht analysierte u. a. die Mechanismen hinter der Krise der liberalen Demokratien. Maria-Sibylla Lotter, heuer mit dem Tractatus-Essaypreis in Lech ausgezeichnet, sprach über neue Rollenbilder von Opfern und Helden. Zum Abschluss machte sich Rüdiger Safranski Gedanken über „Entgeisterung“ durch künstliche Intelligenz.