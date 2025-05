Residenzplatz: Wanda treten großes Erbe an

Sie alle treten ein schweres Erbe an. In den vergangenen Jahren traten in der Salzburger Altstadt immer wieder internationale Musikgrößen auf. Das bislang letzte große Konzert am Residenzplatz stieg im Frühsommer 2016. Herbert Grönemeyer heizte den Zusehern ein, stand fast drei Stunden auf der Bühne. Unvergessen bleiben auch die Gastspiele von Lenny Kravitz, Pearl Jam, Tina Turner oder Elton John.