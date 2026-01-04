Invasion der Quaggamuscheln wird Milliarden kosten

Das ist nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht: Denn bis zu einer Tiefe von 30 Metern sei der Seegrund bereits komplett von den Quaggas zugewachsen, in größeren Tiefen verlaufe die Ausbreitung schlicht nur deswegen langsamer, weil es dort zu kalt sei. „Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sich die Muschel auch in tiefere Lagen weiter ausbreitet. So ist es in den großen nordamerikanischen Seen passiert“, sagt Spaak. Wie lange es dauert, bis auch die tiefste Stelle des Bodensees (250 Meter) Quagga-Territorium ist, lasse sich derzeit nicht seriös abschätzen: „Das wird unsere weitere Forschung zeigen.“