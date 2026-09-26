Jäger und Wanderer reanimierten Steirer (46)

Mit seiner Partnerin unternahm am Samstag ein Steirer (46) eine Wanderung zur Sonnschienalm in Tragöß-Sankt Katharein. Bereits beim Aufstieg hatte er sich unwohl gefühlt, weshalb das Paar beschloss, noch vor dem Erreichen der Alm umzukehren. Im Bereich des Wassersteins brach er allerdings zusammen und verlor das Bewusstsein. Sofort setzte seine Partnerin einen Hilferuf ab. Wanderer und ein Jäger eilten zu Hilfe und starteten die Reanimation.