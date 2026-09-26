Jäger und Wanderer reanimierten Steirer (46)

Während einer Wanderung in Tragöß-Sankt Katharein brach am Samstag ein Wanderer (46) plötzlich zusammen. Er konnte reanimiert werden und wurde zum Spital geflogen.
Mit seiner Partnerin unternahm am Samstag ein Steirer (46) eine Wanderung zur Sonnschienalm in Tragöß-Sankt Katharein. Bereits beim Aufstieg hatte er sich unwohl gefühlt, weshalb das Paar beschloss, noch vor dem Erreichen der Alm umzukehren. Im Bereich des Wassersteins brach er allerdings zusammen und verlor das Bewusstsein. Sofort setzte seine Partnerin einen Hilferuf ab. Wanderer und ein Jäger eilten zu Hilfe und starteten die Reanimation.
Da es am Ort des Geschehens keinen Netzempfang gab, stieg eine Person ins Tal ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Bergrettung, Feuerwehr und das Team des Rettungshubschraubers C 17 konnten ihn mit vereinten Kräften stabilisieren. Der Mann wurde danach zum Spital geflogen.
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