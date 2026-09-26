Helfer übten knifflige Rettung aus Fuchslochsteig

Die Fuchsloch-Klettertour auf die Rax, Top-Ausflugsziel für Menschen aus der Region, Städter aus Graz und Wien und Gäste aus dem benachbarten Ausland, gilt grundsätzlich als leicht, die gesamte Strecke bis auf den Gipfel als mittelschwer. Doch auch hier lauern für die Retter große Tücken, wenn Alpinisten einmal etwas zustößt. Schon der Anstieg für die Helfer der Bergrettungs-Ortsstellen Mürzzuschlag, Veitsch und Neuberg erfolgte in exponiertem Gelände, bei der Übung wurde ein Seilgeländer eingerichtet.