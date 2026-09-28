„Jeder Schritt in die richtige Richtung zählt“

Ähnlich sehe ich die geplante Clusterbildung bei Berufsschulen. Zusammenarbeit und Synergien sind sinnvoll. Ein Cluster darf aber kein Selbstzweck werden und auch nicht nur dazu dienen, bestehende Strukturen um jeden Preis abzusichern. Wir müssen immer zuerst fragen: Was ist für die Lehrlinge, die Ausbildungsbetriebe und die Qualität der Ausbildung die beste Lösung? Und bei aller berechtigten Aufmerksamkeit für die Fachberufsschulen dürfen wir eines nicht vergessen: Ihnen sind wichtige Zubringerschulen vorgelagert – allen voran die Polytechnischen Schulen.