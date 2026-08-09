Ohne die Betriebe gibt es keine Fachkräfte

Diese Betriebe leisten weit mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Sie vermitteln nicht nur Fachwissen, sondern auch das, was in keinem Lehrbuch steht: Verlässlichkeit, Teamarbeit, Verantwortung. Sie zeigen, wie ein Arbeitstag funktioniert, wie man mit Kundinnen und Kunden umgeht und was es heißt, Teil eines Teams zu sein. In den Ausbildungsbetrieben wird das in der Berufsschule Gelernte angewendet und vertieft. Übung macht den Meister – und ohne diese praktische Umsetzung bleibt Wissen abstrakt. Erst durch die tägliche Anwendung entwickelt sich echte Kompetenz. Am Ende erreichen Fachkräfte jenes Niveau, dem die Kundinnen und Kunden vertrauen.