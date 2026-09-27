Kirchtag zog im Höfemuseum regelrecht Massen an

Volle Festwiese und ein spaßiges Kinderprogramm

Bereits am Vormittag füllte sich das Museumsgelände. Kassettlfrauen in ihren traditionellen Trachten, Ehrengäste und Musikkapellen zogen gemeinsam zur Feldmesse ein. Auf der großen Festwiese zeigte sich dann die wohl auffälligste Neuerung des diesjährigen Kirchtags. Dorthin – und nicht auf die historischen Höfe – konzentrierte sich nämlich erstmals das kulinarische Angebot.