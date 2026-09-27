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Rund 8000 Besucher

Kirchtag zog im Höfemuseum regelrecht Massen an

Tirol
27.09.2026 18:00
Beim Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach gab es eine volle Festwiese.
Beim Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach gab es eine volle Festwiese.(Bild: Gabriele Griessenböck)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Frische Kiachl, Musik und gelebtes Brauchtum: Rund 8000 Besucher strömten ins Museum Tiroler Bauernhöfe nach Kramsach. Ein neues Konzept sorgte für einen gelungenen Festtag.

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Es wurde gegessen, gelacht, musiziert und gemeinsam gefeiert: Der 47. Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe lockte am Sonntag rund 8000 Besucher nach Kramsach. Mit einem neuen Konzept rückten heuer vor allem die Tiroler Kulinarik, die Vereine und Familien noch stärker in den Mittelpunkt. Das Ergebnis war ein Festtag, der Tradition bewahrte und zugleich neue Akzente setzte.

Die Besucher waren vom alten Handwerk begeistert.
Die Besucher waren vom alten Handwerk begeistert.(Bild: Gabriele Griessenböck)

Volle Festwiese und ein spaßiges Kinderprogramm
Bereits am Vormittag füllte sich das Museumsgelände. Kassettlfrauen in ihren traditionellen Trachten, Ehrengäste und Musikkapellen zogen gemeinsam zur Feldmesse ein. Auf der großen Festwiese zeigte sich dann die wohl auffälligste Neuerung des diesjährigen Kirchtags. Dorthin – und nicht auf die historischen Höfe – konzentrierte sich nämlich erstmals das kulinarische Angebot.

Auch die Wildschönauer Sturmlöda durften freilich nicht fehlen.
Auch die Wildschönauer Sturmlöda durften freilich nicht fehlen.(Bild: Gabriele Griessenböck)

Etliche Vereine übernahmen die Bewirtung und brachten traditionelle Tiroler Spezialitäten auf die Teller. Der Duft von Kiachln und Krapfen zog übers Festgelände. Aber auch für die Kinder war einiges geboten: So sorgte etwa Kinderbuchautorin Christina Anna Bonifer für Unterhaltung.

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Trotz der Neuerungen blieb der Charakter des Kirchtags bestens erhalten: Tracht, Musik, bäuerliche Kultur und das Engagement der vielen Vereine prägten den Festtag.

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