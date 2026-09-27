Kirchtag zog im Höfemuseum regelrecht Massen an

Frische Kiachl, Musik und gelebtes Brauchtum: Rund 8000 Besucher strömten ins Museum Tiroler Bauernhöfe nach Kramsach. Ein neues Konzept sorgte für einen gelungenen Festtag.
Es wurde gegessen, gelacht, musiziert und gemeinsam gefeiert: Der 47. Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe lockte am Sonntag rund 8000 Besucher nach Kramsach. Mit einem neuen Konzept rückten heuer vor allem die Tiroler Kulinarik, die Vereine und Familien noch stärker in den Mittelpunkt. Das Ergebnis war ein Festtag, der Tradition bewahrte und zugleich neue Akzente setzte.
Volle Festwiese und ein spaßiges Kinderprogramm
Bereits am Vormittag füllte sich das Museumsgelände. Kassettlfrauen in ihren traditionellen Trachten, Ehrengäste und Musikkapellen zogen gemeinsam zur Feldmesse ein. Auf der großen Festwiese zeigte sich dann die wohl auffälligste Neuerung des diesjährigen Kirchtags. Dorthin – und nicht auf die historischen Höfe – konzentrierte sich nämlich erstmals das kulinarische Angebot.
Etliche Vereine übernahmen die Bewirtung und brachten traditionelle Tiroler Spezialitäten auf die Teller. Der Duft von Kiachln und Krapfen zog übers Festgelände. Aber auch für die Kinder war einiges geboten: So sorgte etwa Kinderbuchautorin Christina Anna Bonifer für Unterhaltung.
Trotz der Neuerungen blieb der Charakter des Kirchtags bestens erhalten: Tracht, Musik, bäuerliche Kultur und das Engagement der vielen Vereine prägten den Festtag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.