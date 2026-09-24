Zwei Tage Beats: Kitzbühel tanzt in den Winter

Sound | Escape fand bisher im März statt. Künftig soll es zwei Ausgaben geben: die Winter-Edition im Dezember und die Spring-Edition im März. Musik, winterliche Bergkulisse und Kitzbüheler Lifestyle sollen zum neuen Festival-Mix werden. Es ist geplant, die Sound | Escape Veranstaltungen in Zukunft auch auf das Brixental auszudehnen.