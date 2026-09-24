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Star-DJ kommt

Zwei Tage Beats: Kitzbühel tanzt in den Winter

Tirol
24.09.2026 18:30
Star-DJ Hugel ist der erste Headliner der neuen Eventreihe und bringt internationale Sounds in ...
Star-DJ Hugel ist der erste Headliner der neuen Eventreihe und bringt internationale Sounds in die Gamsstadt.(Bild: Ludovic Genco)
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Von Tiroler Krone

Neue Winter-Edition von Eventformat Sound | Escape: Im Dezember verwandelt sich Kitzbühel in eine Bühne für internationale elektronische Musik. Als erster Headliner steht Star-DJ Hugel fest.

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Kitzbühel bekommt ein neues Winter-Highlight! Das Eventformat Sound | Escape geht in diesem Jahr erstmals auch im Dezember an den Start. Am 11. und 12. Dezember soll die Gamsstadt zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik werden.

Französischer Star-DJ in Gamsstadt an Turntables
Für den ersten großen Knall wird am Samstag der französische DJ Hugel sorgen. Mit internationalen Hits und erfolgreichen Produktionen zählt er zu den bekannten Namen der elektronischen Szene. Wer am Freitag hinter den Turntables stehen wird, wollen die Veranstalter erst später verraten.

Am 12. Dezember wird der bekannte DJ in Kitzbühel an den Turntables stehen.
Am 12. Dezember wird der bekannte DJ in Kitzbühel an den Turntables stehen.(Bild: Ludovic Genco)

Sound | Escape fand bisher im März statt. Künftig soll es zwei Ausgaben geben: die Winter-Edition im Dezember und die Spring-Edition im März. Musik, winterliche Bergkulisse und Kitzbüheler Lifestyle sollen zum neuen Festival-Mix werden.  Es ist geplant, die Sound | Escape Veranstaltungen in Zukunft auch auf das Brixental auszudehnen.

Internationaler Sound und Festivalerlebnis garantiert
Hinter dem Projekt stehen die Kitzmusik GmbH und die Eventreihe Maja. Unterstützt wird die Premiere von Kitzbühel Tourismus, dem Tourismusverband Brixental, KitzSki sowie der Rass & Dorner GmbH.

(Bild: Ludovic Genco)

Die Veranstalter versprechen internationale Sounds und ein besonderes Festivalerlebnis vor der Kulisse der Tiroler Alpen. Die weiteren Programmpunkte und Infos zum Ticketverkauf sollen in Kürze folgen.

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