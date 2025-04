„Ich war ein Junge, jetzt bin ich eine Trans-Frau“

Eine kleine Gemeinde im Mühlviertel, Lasberg im Bezirk Freistadt mit knappen 2900 Einwohnern: Eine Dame aus diesem Ort ist seit Wochen zur Hauptsendezeit im TV zu sehen. Lisa ist eine der Kandidatinnen, die bei „Germany’s Next Topmodel“ die Blicke auf sich zieht und seit über einem Monat, von Kameras begleitet, scheinbar problemlos jede Hürde auf dem Laufsteg meistert. Sie ist eine, die weiß, was sie will: „Es war schon immer mein größter Traum, bei ,GNTM‘ mitzumachen. Seitdem ich klein bin, will ich Model werden, und ich verfolge diese Show seit vielen Jahren. Außerdem hat mich dieses Jet-Set-Modelleben schon immer interessiert. Daher sehe ich diese Show als Sprungbrett, in die Modelwelt reinzuschnuppern.“