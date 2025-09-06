Top-Manager Baha produziert Stallone-Streifen

Sie selbst sind ein Selfmade-Mann, Sylvester Stallone ist unbestrittener Weise ebenso einer. Was ist es, dass Sie sich wünschen, dass die Kinobesucher sagen, wenn sie den Film gesehen haben?

Dass jeder Großes erreichen kann, wenn er fest an seine Idee, an sich glaubt und hart daran arbeitet. Das ist meine Devise. Als einfacher Polizist hatte ich die Vision von einem globalen Finanzunternehmen, und habe es umgesetzt. Die Geschichte von Sly ist eine totale „Underdogstory“. Er wusste genau, was er wollte. Das Drehbuch hatte er in drei Tagen fertig. Dann hat Sly mit seinem Skript ganz Hollywood abgegrast und nie aufgegeben. Einige wollten das Skript kaufen, aber er hatte eine strikte Bedingung: I play Rocky. 700.000 Dollar wurden ihm für die Rechte angeboten. Vor 50 Jahren war das eine enorme Summe und er noch dazu fast pleite. Sly musste sogar seinen Hund verkaufen, weil er sich das Hundefutter nicht mehr leisten konnte. Auch sein Vater riet ihm, er solle das Skript verkaufen. Damals hätte er mit 700.000 Dollar, das wären heute zehn Millionen, ausgesorgt gehabt. Aber Sly ist sich treu geblieben und hat sein Ding durchgezogen. Er hat auf ein Vermögen verzichtet, um seine Traumrolle spielen zu können. Dafür wurde „Rocky“ der erfolgreichste Film des Jahres, war zehnfach Oscar-nominiert und spielte bei Produktionskosten von nur 1,1 Millionen Dollar satte 225 Millionen US-Dollar ein. Slys Durchbruch als Rocky ist der American Dream at its best.