Drehstart für Film-Bio

Jungstar spielt Stallone: Das ist der neue „Rocky“

Adabei Österreich
22.10.2025 20:00
Zum Verwechseln ähnlich: Anthony Ippolito (li.) und Sylvester Stallone.
Zum Verwechseln ähnlich: Anthony Ippolito (li.) und Sylvester Stallone.(Bild: Krone KREATIV/Amazon MGM Studios, MGM)

Nein, es ist nicht Sylvester Stallone, sondern Anthony Ippolito der im ikonischen „Rocky“-Trainings-Outfit durchs Bild läuft. Der Schauspieler schlüpft in die Titelrolle des Films „I Play Rocky“, das von Stallones großem Durchbruch handelt. Die Dreharbeiten – mit Austro-Beteiligung – haben gerade in New Jersey begonnen.

Fünf Jahre ist es bereits her, dass sich Christian Baha mit seiner Produktionsfirma die Rechte für „I Play Rocky“ sicherte. Vor knapp einem Monat, verriet der österreichische Unternehmer und Superfund-Gründer die ersten Details zum Film, in dem es um den großen Durchbruch von Sylvester Stallone als „Rocky“ in den 1970er-Jahren geht. Nicht nur, dass Baha Amazon MGM als Studio mit an Bord geholt hat, konnte er auch den zweifachen Oscar-Gewinner Peter Farrelly („Green Book“) als Regisseur verpflichten.

Anthony Ippolito spielt Sylvester Stallone, der mit „Rocky“ Kino-Geschichte schrieb.
Anthony Ippolito spielt Sylvester Stallone, der mit „Rocky“ Kino-Geschichte schrieb.(Bild: Amazon MGM Studios)

Es sollte ein Unbekannter sein

Stallone selber ließ den Produzenten freie Hand, wünschte sich allerdings einen unbekannten Schauspieler, wie er es damals selber war, der ihn verkörpert. Gesagt, getan, wurde Anthony Ippolito unter Vertrag genommen, der dem Original verblüffend ähnlich sieht. Der 26-Jährige bewies, wie Stallone damals, echten Kampfgeist, und bewarb sich auf Eigeninitiative für das Projekt. Das dürfte sich nun bezahlt machen, wie die ersten Bilder vom Set zeigen. Zwar spielt der echte „Rocky“-Film in Philadelphia, gedreht wird momentan aber im beschaulichen Keansburg, New Jersey, wo sich Ippolito bereits in das eine oder andere ikonische Outfit geworfen hat.

Auf das Ergebnis müssen sich Fans noch etwas gedulden, denn der Film soll erst Ende 2026, pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum von „Rocky“, in die Kinos kommen.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
