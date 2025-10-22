Jungstar spielt Stallone: Das ist der neue „Rocky“

Stallone selber ließ den Produzenten freie Hand, wünschte sich allerdings einen unbekannten Schauspieler, wie er es damals selber war, der ihn verkörpert. Gesagt, getan, wurde Anthony Ippolito unter Vertrag genommen, der dem Original verblüffend ähnlich sieht. Der 26-Jährige bewies, wie Stallone damals, echten Kampfgeist, und bewarb sich auf Eigeninitiative für das Projekt. Das dürfte sich nun bezahlt machen, wie die ersten Bilder vom Set zeigen. Zwar spielt der echte „Rocky“-Film in Philadelphia, gedreht wird momentan aber im beschaulichen Keansburg, New Jersey, wo sich Ippolito bereits in das eine oder andere ikonische Outfit geworfen hat.