Vier Jugendliche in gestohlenem Auto erwischt

Eine Sicherstellung eines zur Fahndung ausgeschriebenen Autos führte am Sonntagnachmittag zu vorübergehenden Festnahmen vier amtsbekannter Jugendlicher. Um 15.32 Uhr wurde eine Streife über einen VW Golf verständigt, der auf der A9 Pyhrnautobahn im Bosruck Tunnel in Richtung Wels unterwegs war. Die Streife befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und löste umgehend eine Fahndung mit weiteren Streifen und Kräften aus dem Bezirk Kirchdorf aus.