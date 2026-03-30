Vier Jugendliche in gestohlenem Auto erwischt

Die Sichtung eines gestohlenen Autos auf der A9 in Oberösterreich führte am Sonntag nicht nur dazu, dass der VW Golf wenig später von der Polizei angehalten und sichergestellt wurde, sondern auch zur vorübergehenden Festnahme der vier amtsbekannten jugendlichen Insassen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Eine Sicherstellung eines zur Fahndung ausgeschriebenen Autos führte am Sonntagnachmittag zu vorübergehenden Festnahmen vier amtsbekannter Jugendlicher. Um 15.32 Uhr wurde eine Streife über einen VW Golf verständigt, der auf der A9 Pyhrnautobahn im Bosruck Tunnel in Richtung Wels unterwegs war. Die Streife befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und löste umgehend eine Fahndung mit weiteren Streifen und Kräften aus dem Bezirk Kirchdorf aus.
Kontrolle in Zufahrt
Gegen 16 Uhr fanden die Beamten den besagten VW. Da der Fahrzeuglenker, ein 17-Jähriger aus Linz, die A9 über die Abfahrt Ried im Traunkreis verließ, wurde dieser von der zuerst alarmierten Streife auf Höhe einer Firmenzufahrt angehalten und kontrolliert.
Quartett amtsbekannt
Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Im Fahrzeug befanden sich außerdem ein 14-jähriger Afghane, ein 16-jähriger Russe – beide aus Linz – und eine 19-jährige Grazerin aus der Dominikanischen Republik. Alle der vier sind bereits amtsbekannt.
Auf freiem Fuß angezeigt
Das Quartett wurde vorläufig festgenommen und auf der Autobahnpolizeiinspektion Klaus einvernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die vorläufigen Festnahmen aufgehoben. Der VW Golf wurde wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Jugendlichen werden auf freiem Fuß angezeigt.
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