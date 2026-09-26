Maler stürzt bei Arbeiten sechs Meter von Leiter

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 9.45 Uhr. „Der 28-Jährige war mit Malerarbeiten an der Außenseite eines Wohnhauses beschäftigt und stand dabei auf einer Leiter“, heißt es seitens der Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Mann nach hinten und konnte sich nicht mehr festhalten.