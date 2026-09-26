Maler stürzt bei Arbeiten sechs Meter von Leiter

Schwerer Arbeitsunfall am Freitag in Seefeld in Tirol: Ein 28-jähriger Berufsmaler stürzte bei Arbeiten an der Außenseite eines Wohnhauses rund sechs Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.
Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 9.45 Uhr. „Der 28-Jährige war mit Malerarbeiten an der Außenseite eines Wohnhauses beschäftigt und stand dabei auf einer Leiter“, heißt es seitens der Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Mann nach hinten und konnte sich nicht mehr festhalten.
Der Arbeiter stürzte daraufhin aus rund sechs Metern Höhe zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.