Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Graz

„Die Waffen nieder!“ wird zur zeitlosen Forderung

Steiermark
26.09.2026 11:29
Das tolle Ensemlbe trägt die Inszenierung von „Die Waffen nieder!“ am Schauspielhaus Graz.
Das tolle Ensemlbe trägt die Inszenierung von „Die Waffen nieder!“ am Schauspielhaus Graz.(Bild: Lex Karelly)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Mit einer spannenden Dramatisierung von Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder!“ startet das Grazer Schauspielhaus in die neue Saison. Regisseurin Sandra Strunz verleiht dem stilistisch angestaubten Klassiker eine zeitlose Qualität. Marielle Layher begeistert in der Hauptrolle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ob es nicht bald wieder losgehen wird?“ Eine unvermeidliche Konstante des Lebens in Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder!“ von 1889 ist der Krieg. Das Grazer Schauspielhaus bringt den Stoff zu Beginn der vierten Saison unter Intendantin Andrea Vilter als österreichische Erstaufführung auf die Bühne.

Regisseurin Sandra Strunz und Dramaturgin Anna-Sophia Güther verstehen es, dem inhaltlich so wichtigen, aber stilistisch doch recht angestaubten Stoff, zeitgenössische Facetten abzuringen, ohne ihn aus seiner Zeit zu reißen. So spielen sie etwa mit der Geschlechteridentität der Figuren und finden einen Ausdruck für eine der Besonderheiten des Romans: der weibliche Blick auf die männliche Welt des Krieges. Sowohl die Kostüme, als auch die eindrucksvoll-fragmentierte Bühne, die aussieht, als würde das Stück inmitten einer blutunterlaufenen Explosion spielen, stammen von Sabine Kohlstedt.

Bühne und Kostüme stammen von Sabine Kohlstedt
Bühne und Kostüme stammen von Sabine Kohlstedt(Bild: Lex Karelly)

Zudem verpasst Strunz den Figuren ein choreografisch-musikalisches Korsett, das die gesellschaftlichen Rituale, zu denen auch die skurrile Präzision der Militarisierung zählt, sichtbar macht und mit typisch österreichischer Walzerseeligkeit in ihre Körper einschreibt: Ein erschrocken gestöhnter Radetzkymarsch ist nur einer der inszenatorischen Ideen, der den Stoff zum Leben erwachen lässt. Vor allem aber hebt die Inszenierung den so ernsthaft-predigenden Ton von Suttners Stoff im ersten Teil auf eine humoristisch-überzeichnete Ebene und kreiert so eine emotionale Fallhöhe, die den Schauer des Krieges, der die zweite Hälfte dominiert, umso schmerzhafter macht. 

All diese inszenatorischen Fäden laufen bei der Hauptfigur Martha zusammen: Marielle Layher spielt die Frau, die sich von der Society-Lady zur Friedensaktivistin wandelt, mit einem grandiosen Mix aus zynischer Distanziertheit und völliger emotionaler Hingabe, aus ideologischer Stärke und individueller Verletzlichkeit. Sie allein ist es schon wert, sich diesen Abend anzusehen.

Marielle Layher (li.) begeistert in der Hauptrolle. Im Hintergrund: Luisa Schwb und Anna Rausch.
Marielle Layher (li.) begeistert in der Hauptrolle. Im Hintergrund: Luisa Schwb und Anna Rausch.(Bild: Lex Karelly)

Doch um sie taumelt ein ebenso spannendes Ensemble von einer Schlacht zur nächsten: Marthas Vater (grandios: Anna Rausch) ist ein Soldat, der trotz Kriegsversehrtheit den Glauben an den Krieg nie verloren hat und Marthas Sohn (Luisa Schwab) zum Soldaten erziehen will. Ihre naiv-begeisterungsfähige Schwester Marie (Annette Holzmann) geht in ihrer Rolle als Cheerleaderin für die tapferen Soldaten auf. Marthas erster Ehemann Arno (Musiker Rainer Süßmilch überzeugt als kurzfristiger Einspringer) zieht ebenso begeistert in die Schlacht wie später ihr Cousin Konrad (Dominik Puhl). Nur Marthas zweiter Ehemann Friedrich (Mario Lopatta spielt ihn als liebevollen Idealisten, der durch sein Schicksal stolpert) scheint ihren Einsatz für den Frieden zu teilen.

Lesen Sie auch:
Marielle Layher spielt Gräfin Martha Althaus
Schauspielhaus Graz
„Die Waffen nieder!“ kommt erstmals auf die Bühne
17.09.2026
Schauspielhaus Graz
Eine Saison, die über den Tellerrand blickt
19.05.2026

Am Ende ist Martha eine alte Frau. Vorsichtig hoffnungsvoll blickt sie in eine Zukunft, in der sie sich von Internationalen Kriegsgerichten und einer Europäischen Union eine Besserung erhofft. Wir leben in dieser Zukunft und stehen doch noch mit der Frage da: „Ob es nicht bald wieder losgehen wird?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.09.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
99.763 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
90.828 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.965 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1374 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1083 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf