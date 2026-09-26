„Die Waffen nieder!“ wird zur zeitlosen Forderung

Doch um sie taumelt ein ebenso spannendes Ensemble von einer Schlacht zur nächsten: Marthas Vater (grandios: Anna Rausch) ist ein Soldat, der trotz Kriegsversehrtheit den Glauben an den Krieg nie verloren hat und Marthas Sohn (Luisa Schwab) zum Soldaten erziehen will. Ihre naiv-begeisterungsfähige Schwester Marie (Annette Holzmann) geht in ihrer Rolle als Cheerleaderin für die tapferen Soldaten auf. Marthas erster Ehemann Arno (Musiker Rainer Süßmilch überzeugt als kurzfristiger Einspringer) zieht ebenso begeistert in die Schlacht wie später ihr Cousin Konrad (Dominik Puhl). Nur Marthas zweiter Ehemann Friedrich (Mario Lopatta spielt ihn als liebevollen Idealisten, der durch sein Schicksal stolpert) scheint ihren Einsatz für den Frieden zu teilen.