Eine Saison, die über den Tellerrand blickt

Auch die Erweiterung des Kanons – ein zentraler Punkt der Intendanz von Vilter in Graz – wird vorangetrieben. So zeigt man etwa mit „Machinal“ die deutschsprachige Erstaufführung eines expressionistischen True Crime-Dramas, mit dem Sophie Treadwell in den 1920ern am Broadway reüssierte, das danach aber in Vergessenheit geriet. Mit „Wuthering Heights“ bringt man zwar einen allgegenwärtigen Klassiker auf die Bühne, Regisseurin Ewelina Marciniak will in ihrer Inszenierung aber vor allem auf den eher selten in Adaptionen bedachten zweiten Teil des Romans fokussieren. Und auch die Bühnenversion von Goethes „Werther“ versucht den Blick über den Tellerrand – mit „Werther & Lotte & Albert“ will Regisseurin Cosmea Spelleken nämlich auch den beiden Nebenfiguren mehr Raum geben.