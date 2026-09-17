„Die Waffen nieder!“ kommt erstmals auf die Bühne

„Großartig für die Bühne“

Die Textfassung hat Strunz gemeinsam mit Dramaturgin Anna-Sophia Güther erarbeitet. „Das Buch eignet sich großartig für die Bühne, weil es viele Wiederholungen und Details hat.“ Marielle Layher mimt die Protagonistin Martha. „Sie ist in einer höfischen Welt eingezwängt und die romantische Fantasie des Frauseins wird ihr schnell entrissen“, sagt Strunz. „Sie befreit sich aus der Tradition der Familie, stellt sich gegen den Vater und schafft es, ihren pazifistischen Ideen treu zu bleiben.“ Neben Layher stehen Anna Rausch, Annette Holzmann, Dominik Puhl, Željko Marović, Luisa Schwab und Mario Lopatta auf der Bühne. Sabine Kohlstedt verantwortet die Ausstattung, Rainer Süssmilch die Musik.