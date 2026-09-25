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Stranded on the Bosruck

Police Helicopter Rescued Hikers from a Precarious Situation

Nachrichten
25.09.2026 21:03
Police helicopter “Libelle.”
Police helicopter “Libelle.”(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A hike by a couple from the Innviertel region on the Bosruck near Spital am Pyhrn (Upper Austria) took a dangerous turn on Friday. The two had strayed from the trail during their ascent and found themselves lost. They were apparently unable to go forward or back and had to wait for an air rescue.

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A couple from Andorf, aged 40 and 50, set out on Friday for a hike up the 1,992-meter-high Bosruck in Spital am Pyhrn. The hikers set out at 9:45 a.m. from the Grünau district and walked via the Ochsenwaldalm toward Mausmayrkar and on along the so-called
“Nord-” or “Gipfelrinne” toward the Bosruck summit.

Couple Could Not Continue
Around 2:45 p.m., in the upper section of the aforementioned gully, at an elevation of about 1,900 meters, the two got lost and were ultimately unable to go forward or back. In desperation, they alerted emergency services. The crew of the police helicopter “Libelle” was able to rescue the couple unharmed from their predicament around 4:00 p.m.

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