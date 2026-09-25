Surprise Wedding
Max Lercher and Michaela Grubesa Got Married
Friday was a day of surprises for the SPÖ—both politically and personally: First, media executive Gerhard Zeiler announcedhis intention to succeed Andreas Babler as SPÖ leader, and then on Friday evening came the personal news. Styrian SPÖ leader Max Lercher and his girlfriend Michaela Grubesa tied the knot. The “Krone” has the first wedding photo of Mr. and Mrs. Lercher.
“My wife—uh, my girlfriend—Michi has unfortunately caught a cold and so isn’t here today,” explained Styrian SPÖ leader Max Lercher at his 40th birthday party on Thursday evening in Sankt Georgen am Kreischberg. At the SPÖ state leader’s 40th birthday party, numerous party members from all over Austria gathered to celebrate the former SPÖ federal party secretary. Former Chancellor Christian Kern also sent his congratulations to the birthday boy via video.
On Friday evening, the SPÖ leader’s milestone birthday was celebrated once again—complete with a big surprise for the guests invited to the birthday party, which also immediately explained the slip of the tongue from the previous day: Lercher and his longtime girlfriend, Michaela Grubesa, tied the knot. A touching surprise for all the guests.
Not even their parents knew about it beforehand
Mr. and Mrs. Lercher—as they are now known—celebrated at the Kohlröserlhütte on Lake Ödensee with a “very small group” of about 100 people. As the “Krone” has learned, not even the parents knew about it beforehand. It was already clear on Friday evening that the celebration would go on well into the early hours of the morning.
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