Freundschaft! Wer mit Max Lercher zum 40er feierte

Die größten Lacher hatte Philip Kucher auf seiner Seite. Im Geburtstagsvideo, in dem zahlreiche Wegbegleiter Jubilar Max Lercher ihre Grüße ausrichteten, erzählte er launig von einem Abend an einem Wiener Würstelstand, an dem der SPÖ-Klubobmann im Nationalrat großzügig alle Gäste einladen wollte – mangels Bargeld musste Lercher einspringen. Auch der steirische Klubobmann Hannes Schwarz bewies Sinn für Humor: „Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir einmal so gut zusammenarbeiten.“