Involved in a Bicycle Accident
Ausseerland Red Cross Mourns the Loss of a Young Colleague
Deep sorrow at the Red Cross in Ausseerland, Styria: A beloved and dedicated colleague lost his life on Wednesday in a motorcycle accident in Upper Austria at the age of 21.
As reported, a 21-year-old motorcyclist from Styria was killed Wednesday in Upper Austria in a head-on collision with a van.
This has also caused great consternation at the Red Cross in Ausseerland. As the local chapter announced in a tribute on Facebook, the young man worked as a salaried and later as a volunteer paramedic after completing his alternative military service—while also pursuing his degree in education.
“Max was always a fun and easygoing guy. He loved to help out, was always there for everyone, and you could count on him 100% even during emergency calls,” the touching post reads.
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