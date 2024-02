Nur 23 Innsbrucker zahlen die Leerstandsabgabe

3500 Wohnungen stehen leer

Zum Leerstand kam ein neuer Fakt ans Licht, der den Erfolg der Leerstandabgabe in Frage stellt. Der Kampf gegen die exorbitanten Mieten in der Landeshauptstadt dauert bereits etliche Jahre, spürbare Ergebnisse bleiben aus. Seit letztem Jahr gibt es die sogenannte Leerstandsabgabe, sprich: Wohnungseigentümer, deren Wohnung leerstehen, müssen eine Abgabe zahlen. In Innsbruck sind an die 3500 Wohnungen seit mehr als sechs Monaten unbewohnt.