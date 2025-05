„Wir zahlen die Preise für die Sünden von gestern“

Bausperren über 78 private Grundstücke sorgten in den vergangenen Wochen in Innsbruck für viel Diskussionsstoff und auch für viel Verunsicherung bei Eigentümern: FPÖ-Chef Markus Abwerzger brachte das heikle Thema nun in den Landtag. Er höre immer mehr klassenkämpferische Töne, „was aber kein Wunder ist bei einem Kommunisten als Finanzminister“. Es handle sich bei den Vorbehaltsflächen um Quasi-Enteignungen. „Ich hoffe, dass der Verfassungsgerichtshof diesem Spuk ein Ende bereitet“, sagte Abwerzger.