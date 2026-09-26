5000 Liter pro Minute gegen die nächste Flut

Die Hochwasserkatastrophe 2024 ist in St. Pölten noch gut in Erinnerung. Nun rüstet die Stadtfeuerwehr auf: Zwei neue Schmutzwasserpumpen können gemeinsam bis zu 5000 Liter Wasser pro Minute fördern.
Wenn Keller volllaufen und große Flächen unter Wasser stehen, zählt jede Minute. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt hat deshalb ihre Ausrüstung für künftige Hochwassereinsätze um zwei leistungsfähige Schmutzwasserpumpen erweitert.
Die beiden Geräte des Typs SPA 150 fördern jeweils bis zu 150 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Das entspricht rund 2500 Litern pro Minute. Gemeinsam können die Pumpen somit innerhalb einer Stunde bis zu 300.000 Liter Schmutzwasser bewältigen.
Leistungsfähig und flexibel einsetzbar
Angetrieben werden die Geräte von Viertakt-Dieselmotoren mit Elektrostartern. Die maximale Förderhöhe beträgt 27 Meter, Wasser kann aus bis zu 7,5 Metern Tiefe angesaugt werden. Zur Ausrüstung gehören jeweils ein formstabiler Saugschlauch und ein Saugkorb.
Die Pumpen sollen das in der Feuerwehrzentrale gelagerte Katastrophenschutzgerät ergänzen. Stadt- und Bezirksfeuerwehrkommandant Mateusz Fryn und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner präsentierten Bürgermeister Matthias Stadler die Neuanschaffungen.
„Aber wenn, dann sind wir vorbereitet“
Fryn hofft, dass die Geräte möglichst lange nicht zum Einsatz kommen müssen. „Aber wenn, dann sind wir vorbereitet“, betont der Feuerwehrkommandant.
Finanziell unterstützt wurde die Anschaffung durch eine Spende der Volksbank Niederösterreich-Mitte. Bereits zuvor hatte die Stadt mobile Hochwasserschutzelemente angeschafft, die im Ernstfall Barrieren über eine Gesamtlänge von rund einem halben Kilometer bilden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.