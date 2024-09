„Noch nie erlebt“: Zwischenbilanz aus St. Pölten

Mit einer Horrormeldung startete man in der Landeshauptstadt in den Tag. Im Stadtteil Ratzersdorf wurde nach jenem in Pottenbrunn ein zweiter Dammbruch entdeckt. „Es geht aber keine Gefahr aus“, beruhigt Einsatzleiter Mateusz Fryn. Vermutlich wird versucht, ihn aus der Luft abzudichten.